ボートレース住之江の4日間シリーズ「寝屋川市制75周年記念競走」が、11日に開幕した。さすがは地元、そしてさすがのスタート力を見せつけた。新出浩司（43＝大阪）は初日2R、インからコンマ07のトップタイスタートを決めると、1周1マークをしっかり押し切って1着発進。2日間の予選（2日目11Rまで）とあって、この1着はかなりデカい。「ちょっと重かった。道中もそんな感じで…。でも、スタートする感じの足は悪くなかった