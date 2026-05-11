開発者のサイモン・ウィリソン氏がAIコーディングツールについて振り返り、これまで別物だと考えていた「バイブコーディング」と「エージェント型エンジニアリング」が自身の作業の中で重なり始めていると述べました。これは単にAIがコードを書けるようになったという話ではなく、プロの開発者がどこまでAIに任せ、どこから責任を引き受けるべきなのかを問いかけています。Vibe coding and agentic engineering are getting closer