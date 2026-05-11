走らないサッカーとして注目されている「ウォーキングフットボール」の体験会が10日、鶴岡市で開かれ、さまざまな世代の人々が競技を楽しみました。「ウォーキングフットボール」は、誰でも気軽に楽しめる健康のためのスポーツとして、県内でもクラブチームが発足するなど注目されています。サッカーのように2つのチームが相手のゴールを奪い合いますが、プレー