【新華社北京5月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は11日の記者会見で、トランプ米大統領が13〜15日に国賓として中国を訪問することについて、中国は米国と共に協力を拡大し、世界により多くの安定性と確実性をもたらしたいと意欲を示した。郭氏は次のように述べた。中米首脳による対面会談は昨年10月の韓国・釜山以来で、米大統領の訪中は9年ぶりとなる。習近平（しゅう・きんぺい）主席はトランプ大統領と、中