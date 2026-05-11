「ふるさとの光」発見プロジェクトの記者発表会で記念撮影する関係者＝11日午後、神戸市神戸新聞社などの地方紙7社は11日、発行エリアの魅力を発信する合同企画「『ふるさとの光』発見プロジェクト」第7弾を発表した。今回は兵庫県赤穂市を舞台に「日本遺産・赤穂の塩」など16件を紹介した。プロジェクトは2024年に開始。地域の魅力を「ふるさとの光」として選び出し、紙面やウェブで取り上げる。赤穂市は兵庫県最西端で瀬戸