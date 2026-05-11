オリックスは１１日の取引終了後、取得総数１億株（自己株式を除く発行済み株式総数の約９．１％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は今年５月２２日から２０２７年３月３１日までとし、市場買い付けで取得する。 同時に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。最終利益予想は５３００億円（前期比１８．５％増）とした。年間配当予想