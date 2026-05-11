近鉄は、2026年6月1日（月）から、同社初となる一般車両を活用した有料座席指定サービス「すわれ〜る」を開始します。対象は南大阪線・吉野線を走る新型車両「6A系」で運行される平日夕方の急行列車。大阪阿部野橋駅での熾烈な座席争いを避けたい通勤客のニーズに応えます。「特急王国の近鉄」が、なぜあえて一般車に指定席を設けるのか。サービスの概要、料金など詳しく解説します。【参考】近鉄「6A系」南大阪線･吉野線に24年ぶ