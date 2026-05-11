記者会見する木原官房長官＝11日午前、首相官邸木原稔官房長官は11日の記者会見で、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出た「ハンタウイルス」に関し「現時点において、わが国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはない」と述べた。今後の対応については「引き続き事態を注視しながら、必要な感染対策に万全を期す」と強調した。国民に対し、海外渡航時には動物との不用意な接触を避けるよう要請した上で、冷静な対