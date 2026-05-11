月給が「60万円」から「48万円」に20％ダウン・・・。 Aさんは、約3年間、減額された給料を受け取り続けていたが、解雇されたことを機に「減額前の給料を支払ってほしい」と提訴。 会社は「3年間も異議を述べなかったのであるから減額に同意していた」と主張したが、裁判所は「真に同意していたとはいえない」として、会社に対して約324万円の支払いを命じた。 沈黙は、同意なのか？ 以下、事件の詳細について、実際の裁判