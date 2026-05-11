休養していたタレントのマツコ・デラックスが、きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)で、番組に復帰する。(左から)村上信五、マツコ・デラックス村上信五とマツコ・デラックスが、世間で話題となっている様々な件に対して、ちょっとだけ首を突っ込んだり突っ込まなかったりする同番組。今夜の放送では、休養中だったマツコがMCに復帰し、村上との掛け合いを再び見せる。マツコ