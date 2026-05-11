性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは尾花沢市銀山新畑の会社員・斉藤拓介容疑者（44）です。警察の調べによりますと斉藤容疑者は10日、尾花沢市内の宿泊施設の資材倉庫で、動画撮影状態にしたスマートフォンを設置して着替え中の女性を盗撮しようとしたものです。従業員がスマートフォンに気付き、警察に通報。その後、スマートフォンの所有者である斉藤容疑者を特定したということです。斉藤容疑者