元サウサンプトンのポーランド代表ヤン・ベドナレクが強盗被害に遭っていたようだ。『Daily mail』が伝えている。ポーランドのレフ・ポズナン出身で、イングランドではサウサンプトンで長くプレイしたベドナレク。吉田麻也とコンビを組んでいた時期もあり、現在はポルトガルのポルトに所属している。今季は公式戦48試合で4ゴール1アシストを記録、リーグ戦でも素晴らしいパフォーマンスを披露し、タイトルを獲得した。そんなベドナ