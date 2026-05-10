俳優の佐藤浩市（65）が『第34回橋田賞』橋田賞を受賞し10日、都内で行われた授賞式に登壇した。昨年放送されたドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS）において幅広い世代の共感を呼び、『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（NHK）、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ）『地震のあとで』、（NHK）などの作品では確かな存在感をもたらしたと評価され受賞に至った。【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授