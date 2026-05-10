茨城県に住む40代の男性が西川町の月山に登山に入ったまま遭難したと9日夜、家族から警察に通報がありました。男性は仲間と2人で山に入っていましたが、10日朝、無事に自力下山しました。一時、行方が分からなくなっていたのは、いずれも茨城県日立市の会社員で、安保秀一さん（44）と根本寛さん（60）の2人です。寒河江警察署の調べによりますと2人は同じ職場の同僚で、今月7日に姥沢駐車場から月山に入山し、7日から2日間、清川