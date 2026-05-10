タレントの野々村真さん（61）が2026年5月4日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。ジャケットを羽織った重ね着スタイルで野々村さんは、出演した番組を報告し、ジャケットを羽織ったカジュアルな重ね着コーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いカラーのジャケットを羽織り、グリーンのニットと白シャツを重ね、黒いパンツを着用。シルバーのように見えるストレートなヘアスタイルで、まっす