メガハウスは、『新テニスの王子様』より「るかっぷ 新テニスの王子様 手塚国光＆幸村精市 セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「るかっぷ 新テニスの王子様 手塚国光＆幸村精市 セット【限定座布団付き】」(9,350円)「るかっぷ」シリーズにTVアニメ『新テニスの王子様』より「手塚