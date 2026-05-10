SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ツインテールでのピンク・タンクトップ姿の自撮りショットを披露した。「今日はツインテールチア頑張ります」とつづり、ピンクのタンクトップ姿の自撮りショットをアップした。昨年12月に三上は台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入している。三