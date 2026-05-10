相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。放送14年目にして、鹿児島に初上陸。相葉が、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、豊富な食材に恵まれた鹿児島の知られざる魅力を3週にわたって届けていく。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！初回となる本日5月10日（日）の放送では、鹿児島県鹿屋市を訪れ、生産量が2年連続日本一に輝いた鹿児島のお茶作りを学ぶ。鹿児島県