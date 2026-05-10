リーグ・ドゥ（フランス2部）最終節が9日に行われ、スタッド・ランスはポーと対戦。この試合に先発出場した中村敬斗が驚きの4ゴールを記録し、。スタッド・ランスが1−2と1点ビハインドで迎えた39分、中村がボックス左に侵入してからカットインすると、右足で強烈なシュートをゴールに突き刺して試合を振り出しに戻す。さらに後半に入り49分、中村はボックス内でヤシン・ベンハタブのスルーパスを受けると、そのままゴール左に