歌手の小柳ルミ子（73）が9日までに自身のブログを更新。今月19日に歯の手術を受けることを明かした。昨年12月に歯の手術を受けたことを報告していた小柳。8日に更新したブログで「今日は歯医者の定期検診でした」と書き出し、「右下奥のヒビが入り治した箇所は大丈夫でした。しっかり付いてるそうです」と経過が順調であることを明かした。そして、「19日いよいよ手術です」と新たな手術を受けることを報告。「麻酔を