学情は2026年4月23日、2028年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象とした「就職活動についての意識調査」の結果を発表した。就職活動について考える頻度...「ときどき」50.3％、「日常的に」46.0％大学3年生の「就活意識」を聞いた今回の調査。「就職活動について考える頻度」を聞いたところ、「ときどき考えている」が50.3％で最多となり、「日常的に考えている」も46.0％にのぼった。両者を合わせると96.3％となり、ほ