10日の母の日を前に、別府市の遊園地では一足早く、子どもたちが日頃の感謝を言葉で伝えるイベントが開かれました。 （子ども）「いつもありがとう大好き」 このイベントは母の日を前に、普段言葉にできない感謝の気持ちを伝えてもらおうと、別府市のラクテンチが3年前から行っています。9日は園内の特設会場で、子どもたちがお母さんの好きなところを元気に発表したあと、自分で描いた手紙やイラストに赤いカーネー