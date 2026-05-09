6日、イラン・カーグ島（中央）の周辺海域を撮影した衛星画像。海面に油膜が広がっている様子が示されている（EuropeanSpaceAgency提供・AP＝共同）【イスタンブール共同】米メディアは8日、衛星画像に基づく分析で、ペルシャ湾内にあるイランの主要石油積み出し拠点カーグ島沖で石油流出が拡大していると報じた。専門家は流出量が約8万バレルに及び、今後2週間で対岸のアラブ諸国に到達する可能性があると分析。軍事的緊張