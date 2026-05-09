幼稚園などで働くことを目指す人を対象にした就職イベントで、学生らが現役の教諭と交流しました。エディオンピースウイング広島で開かれたイベントには幼稚園教諭や保育士を目指す学生ら約110人が参加しました。県内の幼稚園の魅力を知ってもらおうと2017年から開かれています。9日は40の私立幼稚園や認定こども園がブースを設け、学生らは「園の雰囲気」や「働き方」などについて質問していました。■参加者「園の雰