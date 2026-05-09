城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）が、10日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演する、新企画「仕立て屋DASH」に挑む。【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバーこれまでさまざまなものを一から手作りしてきた同番組が、衣食住の中で唯一手を出してこなかったのが「衣」。昨今の原油価格高騰による衣類への影響も