天才子役として人気を集め、現在は舞台演出家、俳優として活動する黒田勇樹（44）が9日までに自身のインスタグラムを更新。マネジャーを務めていた母・純子さんが脳のがんのため亡くなったことを報告した。67歳だった。「母・黒田純子逝去のご報告」と書き始め、「突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」