お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が8日、司会を務めるフジテレビ「ウワサのお客さま」（金曜後8・00）に出演。おすすめの立ち食いそばについて語った。「ウワサの芸能人 この人、だ〜れ？」のコーナーで、立ち食いそばが大好きだというお笑いタレント・山田邦子が登場。スタジオではそれぞれがイチオシする立ち食いそば店の話題に。「新橋にあるんですよ、一軒」と切りだした川島。「舞茸の天ぷらがめちゃくちゃうまい、そ