お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が8日、自身のインスタグラムを更新。衝撃イメチェンショットで、大物女優に似ていると指摘を受けていることを明かした。河本は「ニューヘアー！！似合ってんの？この髪」と記し、おでこが見えるくらいのぱっつん眉毛に、両サイドは刈り上げた新ヘアの写真を公開していた。この日は「大竹しのぶちゃんに見えると言われる河本準一」とつづり、アップの写真を公開。その後も「言