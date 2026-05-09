2026年5月7日、中国メディアの第一財経は、中国の家電メーカーが技術革新と強固なサプライチェーンを武器に、日韓ブランドが独占していた高級家電市場を席巻していると報じた。記事は、韓国のサムスン電子が中国の家電市場からの撤退を発表したニュースが大きな波紋を広げており、テレビ業界において20年連続で世界シェアトップを維持してきた主要白物家電メーカーである同社にとって大きな戦略転換であると紹介。この決定は日韓ブ