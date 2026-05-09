俳優の畑芽育さん（24）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿の近影を披露した。「どの角度からでも美しすぎる」の声畑さんは、金髪にしたストレートのロングヘアで、横顔をみせるショットなど7枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、メガネをかけ、リブ素材のベージュのトップスを着用。両手をあごに添えて横を向き、金髪にしたストレートのロングヘアをみせていた。この投稿には、「まじでか