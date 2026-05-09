世間ではGW。盆も正月も無い競馬社会の私たちにはボヤキも入ってますが、お陰で近隣牧場を回る火曜日は渋滞で時間に追われて大変でした。ですが、トレセンは今週から調教時間が1時間早くなったので、場内の仕事は少し時間に余裕ができるようになりました。また少しすると夏時間になってさらに1時間早くなるのですが、装蹄師には1日が長くなるほどスケジュールを組みやすくなるのでいいのですが、とはいえ夏時間は1時半頃から朝