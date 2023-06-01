【11R】熊本バンク好相性の山口コンビが決勝に進出した。決勝で野村と連係する山崎は「野村とは練習で汗を流す間柄。実戦で連係するのは初めて。頑張ってもらいます」とニヤリ。野村が先制し、単騎勢が山口コンビに続くと末広の位置は5番手。それでもタテ脚抜群の末広が外を乗り越えてくる。山崎も早めに踏まざるを得ない。展開を生かす山崎の前残りで＜5＞＝＜2＞―＜1＞＜3＞＜7＞。