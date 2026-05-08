『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの森雪役や、映画『アメイジング・スパイダーマン』のメイ・パーカー役などの声優としても活躍する講談師の一龍斎春水（いちりゅうさいはるみ）が5月7日に自身のXを更新。《またやられたよ エポスカード 怖いねみんなも気を付けてね》の文章とともに「株式会社エポスカードコールセンター」が発行したとされる「お支払いのお願い」の文面を投稿した。「春水さんの投稿した写真には、2026年4月27日