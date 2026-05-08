（台北中央社）情報機関、国家安全局の蔡明彦（さいめいげん）局長は7日、中国製の地図アプリ「AMap」（高徳地図）について、通話内容の中国への送信など複数の情報セキュリティー上の問題を確認したと明らかにした。同アプリを巡っては、数位発展部（デジタル発展省）が先月23日、国家の情報通信の安全に危害を及ぼす恐れがあるとして、政府機関での利用を禁止すると発表していた。立法院（国会）外交・国防委員会で、野党・民衆