4月16日に事業を停止し、弁護士に破産申請を一任していた（株）TheTCG（台東区）は5月1日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には野口徹晴弁護士（須藤綜合法律事務所、千代田区有楽町1−9−4）が選任された。負債総額は債権者約200名に対して約4億円が見込まれる。トレーディングカードショップ「TheTCGShopAKIHABARA本店」を経営し、カードの買取・販売を手掛けていた。当店は2026年2月にカードの買