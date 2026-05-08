【モデルプレス＝2026/05/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の練習生50人が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」の「X-STAGE」に出演した。【写真】「日プ新世界」デビュー候補の練習生50人が勢揃い◆「日プ新世界」練習生50人に熱狂集まったたくさんの国民プロデューサーの前に「RELAY PR」と題し、50人の練習生が登