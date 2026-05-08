【漫画】本編を読む子どもがどんなに大きくなっても、親は我が子のことが気にかかるものだ。だから子どもから何かを求められたら嬉しいし、協力を惜しまないだろう。しかしそれが行き過ぎてしまっていたら……。『義母はもう一度ママになりたいらしい優しい義母のウラの顔』（リアコミ：原作、rummy：漫画/KADOKAWA）は、子離れできず過干渉してくる義母に悩む嫁の姿を描いたコミックエッセイだ。主人公・まいこは専業主婦。