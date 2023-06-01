【一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU】 5月8日 順次発売 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU」を5月8日より順次発売する。価格は1回790円。 本商品は、「ドラゴンボール」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からF賞は一番く