男子高校生が死亡した磐越道のバス事故で、運転手の男が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは胎内市の無職・若山哲夫容疑者68歳です。6日、磐越道でガードレールなどに車を衝突させ、男子高校生を死亡させた疑いなどがもたれています。一方、男子高校生が通っていた北越高校は7日夜、会見を開いています。北越高校和田 晋弥 理事長「大切なお子様を預かる立場にありながらこのような重大な事故を招