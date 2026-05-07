【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ、ROIROMが、5月7日0時にメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を配信リリース。同日20時に同楽曲のMVをプレミア公開した。 ■今作では初めて“自分たち自身の物語”にフォーカス “はじめようか 二人だけで”という印象的なフレーズから幕を開ける「CLASSIC WAVE」は、ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代