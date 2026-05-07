映画監督の安藤桃子氏（44）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の芸術部門を受賞し、7日に都内で開催された授賞式に登壇。母となって感じた思いを語った。【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者受賞の知らせを聞いた時、「何でー！」と叫び、3回ほど本当かどうか疑ったそう。高知県に移住して子育てをする安藤監督は、「近所のみなさん、家族、じいじとばあば、向かいの居