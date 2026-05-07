BLACKPINKのリサが、華やかなパーティールックを公開し、視線を集めた。リサは5月6日、自身のSNSに「The party starts after Metnight（メットガラの夜が終わってからパーティーが始まる）」というコメントとともに、写真を投稿した。【写真】リサ、ブラトップ姿で圧巻スタイル公開された写真の中でリサは、ホテルの廊下とみられる空間で、ホワイトのスーツセットアップにファーの装飾を合わせたスタイルでポーズを取っている。特