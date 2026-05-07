深圳湾口岸（通関地）から香港に入境する人。（香港＝新華社記者／李鋼）【新華社香港5月7日】中国香港特別行政区政府入境事務処（入境事務所）は6日、労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間に香港を訪れた内地からの旅行者数が前年同期比約10％増の延べ101万1千人だったと明らかにした。連休期間に香港を訪れた旅行者総数は8％超増の118万9千人で、うち内地以外からの旅行者数は約17万8千人だった。内地からの旅行者