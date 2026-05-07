熊本県内有数の米どころ阿蘇地方で、平野部よりひと足早く田植えが始っています。 「逆さ阿蘇」の風景をもっと見る 7日の朝早くに阿蘇市で見られたのは、水を張った田んぼに阿蘇五岳などの景色が映る、地元で「逆さ阿蘇」と呼ばれる景色です。 晴れた早朝だけ見られる絶景 田植えを待つ水田が水鏡となって、風の弱い晴れた日の早朝に見られるこの時期限定の景色です。 阿蘇地方では、平野部より1か月ほど早く田植えが始まり、