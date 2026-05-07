ブラジル南東部で小型飛行機が墜落する事故があり、3人が死亡しました。ブラジル南東部ロオリゾンテで4日、5人が乗った小型飛行機が建物に衝突し、ロイター通信によりますと、操縦士と副操縦士を含む3人が死亡、乗客2人が重傷で病院に搬送されました。住民に負傷者はいないということです。周辺で撮影された映像では、3階建ての住宅の建物に白い小型飛行機が衝突する瞬間がとらえられていました。建物の壁には大きな穴が空き、駐車