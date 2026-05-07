ドジャースのタイラー・グラスノー投手は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板したものの、1回を投げ終えて緊急降板となった。球団は「腰痛」と伝えたが、本人もデーブ・ロバーツ監督も軽症を強調。米複数メディアによると、負傷者リスト（IL）入りは見送られる方向だという。試合は12－2でドジャースが大勝した。 ■「深刻ではない」と軽症強調 1回を1安打1失点で