―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに、読者の悩みに答える本連載。今回は議員定数削減になぜ野党は反対するのかという疑問に佐藤優が丁寧に答える。◆なぜ野党は議員定数削減にすぐ賛成しないのか？★相談者★定時退社（ペンネーム）会社員55歳男性日本維新の会が求める議員定数削減を早く実現してほしいです。吉村洋文さんが言っているように、