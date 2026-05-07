フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。黒タンクトップショットを投稿した。自身のXで「いまどうしとる？」とつづった。写真ではナチュラルな黒タンクトップショットを投稿した。ネットでは「美しすぎる」「キレイやね〜」「すっぴん？」「方言よき！」などの声があがった。新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍している