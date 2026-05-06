大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月6日の放送（振替休日のため大竹はお休み）に夫婦問題研究家の岡野あつこが出演。今年3月、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！：相談実績4万件の夫婦問題カウンセラーが教える！人生後半を笑って過ごすための「卒婚」＆「離活」戦略』を発売した岡野が、増加傾向にあるという