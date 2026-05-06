どこから見ても「かもめ」と分かるN700S新幹線は2020年から製造されている東海道・山陽新幹線の最新モデルです。 【個性的なN700S？】これが西九州新幹線「かもめ」です（写真）JR東海が「標準車両」として設計したことで、4ユニット16両編成を3ユニット12両などに短縮することも容易とし、山陽新幹線・九州新幹線への対応や海外輸出も視野に入れた形式といえます。2025年10月現在で974両（試作車含む）の大所帯に成長していま